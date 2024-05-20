界面新聞報導，依照上述優惠力度，iPhone 15售價4,599元起，iPhone 15 Plus售價5,599元起，iPhone 15 Pro售價6,099元起，iPhone 15 Pro Max則為7,949元起。

不僅是iPhone 15系列，在蘋果天貓Apple Store官方旗艦店，許多硬體類別都有明顯降價力度。例如仍在販售的iPhone 14系列降價至少700元，Apple Watch S9起售價從2,999元調至2,399元，M2、M3晶片版本MacBook Air降價600元起，AirPods系列降價350元起，iPad系列降價200元起。

除了蘋果天貓旗艦店，蘋果京東自營旗艦店也採取類似優惠行動。根據官方公告，自5月20日晚8點起，該店iPhone 15限時限量4,599元起，其餘型號起售價優惠力度與天貓平台基本保持一致。此外，Apple Watch等其餘硬體產品的降價也同時進行。

報導指出，蘋果從未在中國市場進行過如此大力度的官方降價。今年1月，蘋果官網啟動降價，消費者以符合條件的支付方式購買指定產品，最高可降價800元，該政策幾乎涵蓋全系產品。不過在這次優惠中，iPhone 15系列最高也只便宜了500元。

降價背後，蘋果面臨一定銷售壓力。該公司今年第一季財報顯示，在大中華區的銷售額下降了8％。但蘋果CEO庫克當時表示，「我對中國感覺很好，我更考慮長期問題。」同時，庫克指出，第二季iPhone在中國的銷量有所成長。