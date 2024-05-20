嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔日前身著25公斤重全套SCBA裝備挑戰16蹲，影片一發布就受到網友瘋狂轉載、分享。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張詠翔平時在分隊單位除了執行救災救護勤務外，也辦理防火防災宣導。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「16蹲」風靡全台 ！消防員25公斤裝備上身 最強版登場

台灣男子團體Energy 經典「16蹲」是招牌舞蹈動作，最近突爆紅，藝人、政治人物或民眾紛紛挑戰、拍影音上傳，嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔日前身著25公斤重全套SCBA裝備挑戰16蹲，影片一發布就受到網友瘋狂轉載、分享，至今已有數萬人看過、按讚，直呼是最強16蹲！

近日網路流行挑戰16蹲舞蹈，大美分隊隊員張詠翔穿重裝備大跳16蹲影片一發布，就吸引大批粉絲、網友關注，尤其張詠翔在影片中不僅展現消防員經過精實訓練後的強健體態、多才多藝精湛舞技和俐落、靈活動作，令人耳目一新，大讚太強了！好帥！超厲害。

張詠翔表示，舞蹈不僅是他的興趣愛好，也是緩解壓力的一種方式。他希望通過這次的挑戰，讓更多人看到消防隊員在工作之外的多面性，並藉此機會向大家傳達積極向上的生活態度及消防的正能量。

張詠翔透露，當天他剛完成訓練項目，突然想到最近Energy很紅的16蹲，心想防員穿著大約25公斤的全套SCBA裝備，是否能挑戰成功呢？練習5到10分鐘就開始拍攝，跳完覺得有運動到，歡迎大家挑戰看看。

嘉義縣消防局指出，張詠翔平時在分隊單位除了執行救災救護勤務外，也辦理防火防災宣導、住宅警報器安裝宣導等預防業務，2023年曾獲選為嘉義縣消防農民曆的猛男，以青春洋溢、活力四射的形象，為消防隊員贏得了更多關注和讚譽，這次驚人16蹲，既展現消防人員不僅具備高超的專業技能，還擁有活潑外向的一面。

消防局長蔡建安表示，這段影片不僅讓人們看到了消防人員日常生活中的另一面，也讓社會對這些默默守護大家安全的英雄有了更多的認識和敬佩。未來，消防人員將繼續在救援一線上努力奮鬥，同時也會以更多元的方式與大眾互動，不僅縮短彼此間的距離，也讓更多人了解消防工作的辛勞與付出。