伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日在直升機空難中喪命，他過去曾因參與監督處決數千名政治犯，被維權人士批評為「德黑蘭屠夫」。作為下任伊朗最高領袖的熱門人遠，如今萊希身故，專家預期伊朗政壇將出現動盪。

伊朗總統萊希、外交部長等9人19日在直升機空難中罹難，半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗當局表示，當救難人員抵達失事現場時，發現直升機「完全燒毀」，部分遺體被燒得「面目全非」，無法識別身分。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）被批評為「德黑蘭屠夫」。

萊希監督處決數千政治犯 挨轟「德黑蘭屠夫」

63歲的萊希是非常有爭議性的人物，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，他被維權人士批評為德黑蘭屠夫（Butcher of Tehran），指控他是1988年四名監督大規模處決數千名政治犯的法官之一。伊朗從未承認這起大規模屠殺事件，不過「人權觀察」（Human Rights Watch）組織預估，當時一共釀成2800至5000人喪命。

萊希2021年被問及此事時稱自己是「人權捍衛者」。

除此之外，2022年伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在拘留期間喪命，引發全國大規模抗議，在萊希帶領下，伊朗當局對示威人士進行血腥鎮壓。

63歲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日在直升機空難中喪命。

專家：派系爭權 伊朗政壇將動盪

美國有線電視新聞網（CNN）報導，倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，萊希離世的時機點對伊朗來說相當「棘手」，他評論萊希並非特別有魅力或權力特別大，但他是非常忠誠的官員，這在體制內相當重要，瓦基爾指出，萊希和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、革命衛隊關係密切。

他也提到，伊朗近期剛舉行國會選舉，不過投票率非常低，是45年來最低，在公共參與度較低的情況下經歷另一次政治過渡，並試圖找出一個能獲得公眾支持，但同時又要對體制忠誠的人，他評論將會相當棘手。

瓦基爾預期，伊朗的外交政策不會有太大轉變，但國內的政治面貌將會改變。他分析，現在的伊朗非常右傾，所有的民選機構都由保守派及強硬保守派主導，隨著萊希去世，務實派或左傾的保守派勢必會把握機會爭權。

另外經常在《大西洋月刊》（The Atlantic）專稿的歷史學家阿齊茲（Arash Azizi）也評論，伊朗將迎來「動盪時期」，他預期，萊希離世後，伊朗內部不同派系之間的權力鬥爭將加劇。

至於伊朗一般大眾會有什麼看法？阿齊茲稱，礙於萊希在司法體系多年，伊朗大概沒有任何其他官員要對更多人命負責，他形容萊希「雙手沾滿血」，「所以許多伊朗人不會（為他）流淚」。