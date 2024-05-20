宜蘭縣五結鄉公所將原清潔隊辦公室閒置空間，經一番修繕整理後，設置孝威不老屋「生命樹咖啡館」，6月3日起周一至周五開館，讓長輩們活到老學到老，巧手調製濃醇香郁的咖啡。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉公所將原清潔隊辦公室閒置空間，經一番修繕整理後，設置孝威不老屋「生命樹咖啡館」，6月3日起周一至周五開館，讓長輩們活到老學到老，巧手調製濃醇香郁的咖啡。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

咖啡館自6月3日起每星期一至星期五，早上9時至下午4時開館，館內除了咖啡外，也有農民市集商店，推廣農民們種植的蔬菜及農產品。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉公所將原清潔隊辦公室閒置空間，經一番修繕整理後，設置孝威不老屋「生命樹咖啡館」，6月3日起周一至周五開館，讓長輩們活到老學到老，巧手調製濃醇香郁的咖啡，不僅可增進人際互動，還能提升生活品質及幸福美感；孝威社區發展協會歡迎有志青年回鄉「青銀共創」，迸出未來的無限可能。

孝威社區發展協會成立於1993年，未得到多數民眾參與及認同，導致社區一直發展不起來，直至2010年第五屆理事長接任後，發現社區內長者愈來愈多，於是經過理監事會議討論決議，積極申請宜蘭縣「長青食堂」補助計畫，照顧社區內的老寶貝，讓長輩們有一嘴燒飯呷。

因此，2010年開辦長青食堂，2013年成立社區照顧關懷據點並開始推動社區割稻飯料理產業，同年榮獲宜蘭縣績優社區；隔年榮獲全國績優社區評鑑甲等獎的殊榮。多年來經過歷任村長、社區理事長暨全體會員努力積極爭取，終於在鄉長沈德茂鼎力支援下，將食堂隔壁閒置空間修繕為孝威不老屋「生命樹咖啡館」。

咖啡館自6月3日起每星期一至星期五，早上9時至下午4時開館，館內除了咖啡外，也有農民市集商店，推廣農民們種植的蔬菜及農產品，如豆腐乳、菜脯等進駐館內做交換或販售，若當日農民的蔬菜沒有賣完，則由社區將其收購，作為長青食堂的食材，一舉兩得。

沈德茂長表示，為落實健康、樂活、高齡友善鄉鎮的政策，孝威社區除了關懷據點安排多元化的活動外，並運用閒置空間設置咖啡館，提供不同的服務及照顧資源能量，讓社區長輩們共同來參與，創造高齡者生命價值的空間，以達到共助、共融的幸福社區。