賴清德總統今天在就職演說中向陸方喊話，盼重啟觀光旅遊、學位生來台就學，對此，國安人士透露，我方已作好準備，包括團客赴大陸旅遊等，只要對方能對等互惠隨時都可開放。至於馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，賴的說法違憲，國安人士反酸，「他在北京的時候沒有這樣說。」

賴清德今天發表就職演說，國安人士分析，賴主要想告訴國人4點，包括國家會穩健前進、台灣人要自信往前走、台灣是區域中負責任的一員，以及對外應該一致，國家才能繼續往前走。

他說，賴的演說內容呼應國際社會對於威權主義擴張的關注，特別強調和平無價，戰爭沒有贏家，中國的軍事行動被視為台海和平穩定很大的戰略挑戰，國際間也認為台海和平是安全與繁榮不可或缺的要素，因此，賴畫了一條很清楚的線：民主自由是台灣不可退讓的堅持。

賴提到中國可以在幾個基礎上，與台灣一同追求共存共榮，國安人士認為，在中國軍事、統戰的各種威脅下，賴今天的談話已表達最大的善意。

至於若對岸可以談，是否可馬上就可開放觀光交流、中生來台？他說，施政上的政策準備都已經準備好了。包括開放團客赴大陸旅遊等等，目前都是因為大陸方面對陸客來台有限制，只要他們能對等互惠，隨時都可以開放， 施政上的政策都已經準備好了。

蕭旭岑批評賴，直接表明「台灣是國家名稱」的說法違憲，對此，國安人士反酸，「他在北京的時候沒有這樣說。」他強調，賴清德提及，無論是中華民國、中華民國台灣、台灣，「都是我們自己或國際友人稱呼國家的名稱，都一樣響亮」，不知道對方為何會錯亂。