高雄左營一輛轎車（前）20日因為撞擊路邊違停的計程車後導致翻車，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄左營區於20日下午近3時發生一起車禍，警方初步調查，這是因為50歲林姓女子駕駛自小客車沿著博愛四路226巷直行，再右轉文自路後因撞擊違停在紅線的計程車，導致林女的自小客車側翻。依據道交條例，計程車的55歲吳姓男駕駛將面臨300至600元罰鍰。

當時林女駕駛自小客車沿博愛四路226巷（東往西）直行，再右轉文自路後往北行駛，之後疑似未注意當時停在文自路上紅線違停的計程車，在撞擊計程車後導致林女駕駛的自小客車側翻。林女因此有些微擦挫傷，但她不願就醫，計程車駕駛吳男則未受傷。雙方經酒測均無飲酒情事。

警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。

左營分局表示，此案計程車違停部分，依違反道路交通管理處罰條例第55條1項3款「汽車駕駛人在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，處新台幣300元以上600元以下罰鍰」舉發。警方也藉此呼籲民眾遵守交通規則與號誌、標線等，不要因為一時的方便而導致他人的不便，甚至因此導致事故。