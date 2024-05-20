高雄特搜隊在112年5月通過國家搜救能力分級認證(NAP)的中型搜救隊伍認證後，經過1年積極整備與整合，5月20日再次通過NAP的認證，獲得「重型搜救隊」資格。也是目前全台唯一通過中型及重型認證的特搜隊伍，同時創下多項第一的紀錄，成績斐然，未來不僅肩負起保護市民生命財產安全的重任，同時將更積極參與國際上各類災害的輪值與搜救。

高雄特搜隊經過1年積極整備與整合，5月20日再次通過NAP的認證，獲得「重型搜救隊」資格（圖片來源：高雄市消防局提供）

在4月初花蓮地震中受到多方肯定的高雄特搜隊，不僅是國內各搜救隊中，第一支一年內由中型挑戰重型成功的隊伍，參測人數及規模最大，同時也是南台灣第一支通過認證的重型救援隊，更特別的是國內第一支利用低軌衛星通訊應用於災害現場的搜救隊。

NAP模擬測驗設定100多項的情境考驗（圖片來源：高雄市消防局提供）

高市特搜參與了NAP 36 小時不間斷模擬測驗，面臨100多項的情境考驗，除了考驗人員的體力與意志力外，更展現了在應對自然災害中的能力。這次測驗涵蓋多個搜救領域，包括建築物倒塌常用到的各項支撐、水泥破壞、繩索應用、金屬切割、醫療處置、通訊中繼、犬隻及科技搜索……等技術，更包含科技救災的無人機廣域搜索、360度環景智慧聯網通訊及生命探測器搜索……等，在每個測驗情境項目中在在展現了高市特搜的專業知識和技能。

高市特搜參與了NAP 36 小時不間斷模擬測驗，除了考驗人員的體力與意志力外，更展現了在應對自然災害中的能力（圖片來源：高雄市消防局提供）

其中最特別的一項關卡為模擬國內外發生大型災害，若通訊全中斷時，搜救隊能否有足夠能力建立起通訊設備。高市特搜展示了他們在無人機搜索和低軌衛星通訊應用方面的能力。通過無人機搜索系統和低軌衛星通訊傳遞的即時監測，快速而精準地定位災區，提高了搜救行動的效率和成功率，展現精湛的搜救技術與功力，表現出平時訓練有素的一面。

低軌衛星通訊傳遞的即時監測，可以快速而精準地定位災區（圖片來源：高雄市消防局提供）

高雄市消防局除了挑選局內消防菁英外，更結合外部專家，組成NAP認證隊伍。針對營地基礎設施建置則由義勇特種搜救隊義消進行協助維生系統架設與後勤提供；傷患緊急醫療及團隊健康照護，高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院等醫學中心等級之醫護人員挺身而出加入特搜團隊，並有宏力動物醫院獸醫師加入，搭配本局高級救護技術員EMT-P，將傷患救護、成員健康、緊急醫療及搜救犬照護等全方位面向完整建構；針對建物倒塌損壞風險評估與安全監測，更有高雄市土木技師公會的技師參與，使救援效率安全無虞、事半功倍。訓練期間市府團隊及高市公務人力發展中心提供各項充足且良好的訓練場地環境及師資，更是隱於幕後不可或缺的重要夥伴!

全國唯一通過NAP中型及重型搜救雙認證 高雄特搜隊能力再受肯定

高雄市消防局局長王志平表示，此次重型救援隊認證在市府及議會支持下，消防局編列預算，充實設備器材，辦理多場演練，通過重型認證得來不易，這項殊榮不僅是高雄隊的成就與驕傲，更是守護人民的使命與責任。未來我們不僅僅守護國內地區，更可前進國外，發揮人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，展現「TAIWAN CAN HELP!KAOHSIUNG CAN HELP!」的救災實力。