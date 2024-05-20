宏達電（2498）營業報告書出爐，董事長王雪紅指出，去年對於企業營運是充滿挑戰的一年，不過宏達電仍持續投入創新開發，投資關鍵技術領域，近年來已逐步完成企業轉型成立事業部，從硬體製造為主的營運模式，轉型為軟硬體、平台、內容與創新服務的企業，藉由多元化的產品組合，創造長期企業價值。

在未有新品出貨刺激帶動下，宏達電首季營收入5.95億元，營業毛利率41.3％，營業淨損為新台幣12.1億元，營業利益率-202.8％；歸屬於母公司業主淨損為新台幣9.0億元，每股虧損1.08元。去年全年營收為44.2億元，毛利率為41.3％，較2022年的39.2％和2021年的31.1％有所成長；營業毛利18.2億元，營業損失42.9億元，每股虧損4.09元。

王雪紅指出，近年來全球經濟受到高通膨、高利率及地緣政策緊張等因素影響，使得美國與歐洲等主要市場成長動能大幅放緩，而去年對於企業營運是充滿挑戰的一年。儘管如此，HTC仍持續投入創新與開發，投資關鍵技術領域，優化資源分配並提升營運效能，努力實踐VIVERSE核心願景。