隨著天氣越來越熱，許多蚊蟲紛紛活躍起來，其中最讓人害怕的昆蟲之一就是蟑螂。一位網友近日表示，自己從小到大都很怕蟑螂，偏偏每天通勤的路上都有大蟑螂亂竄，他甚至曾差點嚇到在路上摔倒，於是決定上網求助，想要順利克服這種恐懼。對此，許多網友紛紛回應，只要為了另一半、小孩，就能鼓起勇氣克服恐懼，另外使用洪水療法、將恐懼轉成生氣也能有效改善這種狀況。

原PO在PTT發文指出，自己從小到大只對蟑螂感到恐懼，偏偏每天下班的通勤路上，因為有很多小吃店而出現大量的大蟑螂亂竄，他甚至差點因此被嚇到摔倒，讓原PO忍不住上網求助，「真的很想克服對蟑螂的恐懼，但不知道有什麼方法，有人有成功克服過可以分享嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我是為了保護老婆小孩所以變得或裝成不怕的，所以結婚生過小孩看看？」、「我只有當媽媽後，老公不在家時為了女兒才勉強不怕」、「當爸後突然就不怕了」、「為母則強，老公不在，兒子又被小強嚇到哇哇叫，就只能自己邊抖邊找拖鞋打，好不容易用拖鞋夾住丟垃圾桶坐到沙發上還在抖」、「媽媽說她以前也怕，當媽之後就不怕了，我是怕爆」、「發現老公比我怕之後，就不怕蟑螂了」。

另外也有人分享，「瞭解一下洪水療法」、「跟蟑螂關在同一房間1個晚上」、「被蟑螂毫無防備嚇過1次後，就恐懼轉生氣，再也不害怕了」、「恐懼轉賭X狂怒有效＋1」、「某次密閉空間沒人救，堅強起來殺死牠後就不太怕了」。