賴清德總統今天上午舉行520就職典禮，並發表就職演說。大陸資深涉台學者、北京大學台灣研究院副院長李振廣認為，文稿從頭到尾沒提台獨二字，但是通篇在打台獨擦邊球，充滿惡意對抗思維，對未來四年的兩岸關係感到十分悲觀。

李振廣表示，賴清德的演說讓大陸方面非常不舒服、很難接受，「通篇充滿全力對抗的煙硝味，絲毫沒有想讓兩岸關係走親走近的打算」，例如賴清德說，「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」，「跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量」，實際上賴清德就是想和美國聯手，把大陸當作主要的敵人來對抗，賴清德所謂的追求兩岸和平穩定，毫無誠意可言，根本就是緣木求魚。

此外，賴清德還說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，李振廣表示，雖然賴清德沒有直接講出台獨二字，但實際上字裡行間就是在打台獨擦邊球。

李振廣表示，這次賴清德以40％選票贏得總統執政權，代表有60％的選民不支持他，本來就不是多數。賴清德本來應該在520就職演說中，盡量吸納這60％選民的認同、凝聚台灣民眾的共識，但最後呈現出來的論述，卻是台灣民意少數中的少數，無法代表絕大多數台灣民眾的利益。「如果未來四年真要按照賴清德在文稿中描繪的兩岸關係藍圖發展，真的非常不看好。」

至於賴清德表示，願在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，李振廣認為，善意對話並不是誰先喊就先贏，而是要看賴清德到底有沒有對話的誠意，「如果沒有誠意，只想把不對話的責任全盤推給大陸，大陸不會背鍋」。