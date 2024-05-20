賴清德總統今（20）日下午接見「日本前首相夫人安倍昭惠女士」，感謝安倍晉三前首相及安倍洋子女士對深化台日關係的貢獻，以及安倍昭惠女士接棒延續與台灣的連結，並積極投入雙方文化交流活動。期盼台日持續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也讓台日友好情誼、「善的循環」成為國際社會典範。

賴清德致詞時指出，他還記得去年7月歡迎安倍昭惠女士來台時曾說，希望安倍夫人能常來台灣走走，把台灣當作自己另一個家。所以，今天他要說：「歡迎夫人回來台灣，出席我和蕭美琴副總統的就職典禮，一起參加台灣的民主盛會」。

賴再次表達對安倍晉三前首相及其母親安倍洋子的追思與敬意，感謝他們對深化台日關係的貢獻。也感謝安倍夫人，不僅先前代表安倍前首相來台訪問，延續與台灣的連結，在安倍洋子女士離世後，也接棒「日台友好櫻花返鄉文化交流會」的榮譽會長，積極投入台日文化交流活動。

賴清德表示，安倍夫人對台灣的重視和支持，讓他們非常感動。安倍前首相促成的台日友好情誼也持續累積。上個月，台灣發生震災，無論是日本政府、國會、地方自治體或民間，都在第一時間表達慰問，發起募款活動。他要代表台灣人民對日本各界表達誠摯的感謝。

賴清德提到，安倍前首相畢生致力維護民主、自由及人權的價值。他率先倡議「自由開放印太構想」（FOIP），已經成為全球民主國家的共同戰略目標，並對未來國際局勢產生深遠的影響。

賴清德說，未來，台灣會與日本繼續攜手合作，維護印太區域的和平穩定和繁榮發展，也會努力謀求台日之間的友好情誼、「善的循環」持續成為國際社會的典範。

安倍昭惠致詞時，首先恭喜賴總統就任中華民國總統，並感謝受邀出席今日就職典禮。早上有幸聆聽總統強而有力的就職演說，期盼總統留意身體健康，為台灣及世界作出更多貢獻。

安倍昭惠回憶，安倍前首相離世時，當時總統是副總統身分，立即前往哀悼與慰問，她非常感謝，相信安倍前首相在天之靈也倍感欣慰。

安倍昭惠感謝台灣為安倍前首相打造紀念銅像，她期盼自己未來能扮演台日橋梁角色，回報台灣的恩情。