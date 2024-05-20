國安局長蔡明彥基於推動國安工作及任務需要，已於本年5月20日，核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長一職。
黃明昭係中央警官學校外事警察學系51期、犯罪防治學系碩士，曾任雲林縣、基隆市、高雄市政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、警政委員等重要職務，具備豐富犯罪偵查及國內治安實務經驗，熟悉國安工作運作機制。
面對越來越多元之新型態國安威脅與挑戰，國安局新任副局長黃明昭行政歷練完整，專業能力符合國安局當前任務重點，可協助整合國安團隊整體資源，提升國安單位協作能量，維護我國家安全與利益。
國安局長蔡明彥基於推動國安工作及任務需要，已於本年5月20日，核定由警政署長黃明昭接任國安局副局長一職。
黃明昭係中央警官學校外事警察學系51期、犯罪防治學系碩士，曾任雲林縣、基隆市、高雄市政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、警政委員等重要職務，具備豐富犯罪偵查及國內治安實務經驗，熟悉國安工作運作機制。
面對越來越多元之新型態國安威脅與挑戰，國安局新任副局長黃明昭行政歷練完整，專業能力符合國安局當前任務重點，可協助整合國安團隊整體資源，提升國安單位協作能量，維護我國家安全與利益。
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