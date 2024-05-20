立法院17日審議「國會改革法案」，由於修法內容朝野歧見極大，爆發多次嚴重衝突，造成6名立委掛彩送醫，預計21日將繼續審查。朝野是否會再有衝突，國民黨立法院黨團今晚間於福華飯店「家宴」，國民黨團總召傅崐萁表示，辦個家宴不是在台南吃納稅人的錢，並預告在場記者「你們回立法院等我們啦 」，此話也預告藍白再夜排的可能性。

傅崐萁表示，民進黨第三度執政，一個雙少數的政府，今天賴清德政治就職，雖然就職演講當中沒有過多心意，但是還是希望國家能夠安定，國會可以正常運作，賴清德今天也提到，國會就是要少數服從多數，才不會有衝突，期待明天立法院運作可以一切順利，國會改革一直是民進黨的基本主張，不希望此時此刻賴清德或是民進黨，背信棄義，對全國國人的承諾再次落空。

傅崐萁也強調，今天是民進黨在台南替賴清德就職的國宴，跟所有國際嘉賓，吃政府預算所舉辦的國宴。傅說，國民黨雖然窮困，但大家集合一點錢，今天辦家宴，因為每一位同仁身上都有傷痕，更希望賴清德能夠說到做到，國會就是少數服從多數，全世界的國會皆然，希望我們的國會能夠正常運作，大家要多多溝通，不要用暴力相向。民進黨已經三度執政，還用暴力對付在野黨，這是全民所不樂見的。

現場媒體也詢問明日攻防，以及今日是否會再夜排守住主席台，傅崐萁說，面對明天，希望立法院要有該有的規則，以及該有的國會禮儀，能夠讓議事順暢順暢的運作，至於是否夜宿，傅崐萁說，一切以民意為依歸，人民都希望所有國家的運作，必須要正常公開、要廉潔透明，更希望陽光能夠照進國會，民進黨一直不斷地主張的，國會必須要有聽證調查等等相關的權力，跟全世界的民主國家都一樣，希望民進黨能夠跟國民黨攜手，一起把陽光的國會改革的國會，所有的這些相關的法案，能夠順理來通過。

傅崐萁強調，好多國民黨委員都受傷了，都是為國為民，但是他們忍住傷痛，還是依然會奮戰到底，為這個國家，我們必須讓所有政府的運作都陽光透明，讓全民都瞭解事實的真相，最後傅崐萁意有所指對現場媒體表示，「你們可以一起到立法院等我們了，我的magic word已經告訴你們了。」