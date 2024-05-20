賴清德今宣誓就職第16任總統並發表演說，國民黨主席朱立倫直言，他沒想到賴將「兩國論」檯面化來推動兩岸關係。對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，國人同胞都清楚，堅持民主自由憲政體制，除了極少數人外，這是大家想要的自由民主的憲政體制，「堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，難道國民黨敢站出來說「中華民國跟中華人民共和國不是互不隸屬」。

莊瑞雄說，蔡英文8年內強調的就是「四個堅持」賴總統說新政府秉持「4個堅持，不卑不亢、維持現狀」，除非認為憲法第二條講的中華民國為主權獨立國家，主權屬於國民全體，其中的國民包含中國人民，否則賴致詞「秉持4個堅持，不卑不亢、維持現狀」，何錯之有？

莊瑞雄表示，堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，難道國民黨敢站出來說不對？中華民國跟中華人民共和國不是互不隸屬，他知道藍營要把九二共識拿出來，但堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國前途必須遵循全體人民意志，何錯之有？

莊瑞雄表示，朱立倫講完後，馬上看到國台辦發言說不容許破壞台海和平，中華民國政府不管哪黨哪派，除了蔣介石時代要反攻大陸、破壞兩岸和平外，從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，沒有人去破壞台海和平，真正對台灣的威脅就是中國。

莊瑞雄也提及，前美國副國務卿阿米塔吉昨日拜訪韓國瑜的過程，他表示，阿米塔吉提問「跟美國做朋友，為何台灣這邊有人覺得困擾，想問到底有何不滿？」他第一個發言強調，台灣在太平洋第一島鏈，跟美國有共同價值，堅守民主，不去挑釁別人，跟美國站在一起，應該給予更多協助，給予更多先進武器。

莊瑞雄說，最後發言的洪孟楷稱，希望兩岸和平，不要為台灣帶來戰爭，但他怕阿米塔吉誤解藍營意思，因此補充，台灣絕大多數人不會認為美國會為台灣帶來戰爭，為台灣帶來戰爭的是中國，阿米塔吉今看到也稱讚他是good man，他強調，「我們是捍衛自己的國家，除非國民黨否認中華人民共和國是主權獨立國家」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，兩國論是前總統李登輝提出，當時李也是國民黨主席，當賴清德講到互不隸屬，全場報以如雷掌聲，這就是台灣民意展現跟主權事實，朱立倫要回答，若朱立倫不這樣認同，那誰隸屬於誰？難道朱要退回25年前？