台南市議會國民黨團議員蔡育輝、林燕祝、林美燕、李中岑、王家貞、盧崑福等6人，20日下午5點率數十位民眾，在520國宴會場安平福爾摩沙遊艇酒店附近警方設置的意見表達區，快閃舉牌抗議「非核家園、毀我家園」。（洪榮志攝）

520就職晚宴首度移師台南，台南市議會國民黨團率數十位民眾，在國宴會場安平福爾摩沙遊艇酒店附近，快閃舉牌抗議「非核家園、毀我家園」，要求賴清德總統立刻停止燃煤發電，讓核能成為基載電力。黨團還怒批，民進黨養綠蟑螂的非核政策，不僅讓國際笑看台灣排碳全球吊車尾，更讓全台灣陷入可怕的停電黑暗恐怖期。

國民黨團議員蔡育輝、林燕祝、林美燕、李中岑、王家貞、盧崑福等6人，下午5點率民眾在福爾摩沙遊艇酒店附近警方設置的意見表達區，針對政府推動綠電造成的亂象，表達強烈不滿，抗議時間約30分鐘，過程和平理性。

黨團發言人蔡育輝說，「台灣燒的煤不是乾淨能源」，反而是「國人罹患肺腺癌死亡的殺手」；他不解賴清德總統為何敢硬ㄠ「台灣燒的是乾淨的煤」？有醫學背景的人，竟然能說出這種昧於事實的話，真讓人難過，因為國際認證，燃煤會排放大量的二氧化碳，加劇氣候變遷，大量的空汙更會危害人體健康，讓台南鄉親深受其害，因此需要減碳淨零排放。

王家貞表示，民進黨執政口口聲說不缺電，結果全國到處都跳電；台南停電時，在她住的社區就有長者剛好搭電梯，電梯連墜3次嚇壞長者。民進黨錯誤的綠能政策，拿台南做試驗品、祭旗，真的讓人寒心。

林燕祝指出，目前台灣的能源政策火力燃煤發電占8成，導致台灣碳排放發電在全球IPCC190個國家排名第135名，真的讓全世界看到台灣超爛的碳排放成績；同時，賴清德上台之後，也要面臨電力不足停電、跳電的問題，希望賴政府可以勇敢面對不再欺騙百姓，2025非核家園根本實現不了，盡快回頭是岸。

林美燕認為，興建核四要2800億元，但台電買民進黨的綠電，光2021到2022年的2年之間就虧損高達5460億元，足足可以興建2座核四。民進黨為什麼要反核？要台電破產嗎？水電是民生議題，只要政府隨便調漲電價，人民感受就非常直接，因為萬物會齊漲，倒楣的就是被迫買單的全民。

盧崑福痛批，民進黨錯誤的能源政策，造成官商勾結，黑金盤根錯節，光是一個力暘太陽光電弊案，20年售電非法獲利就高達91億元，這起弊案只是冰山一角，民進黨政府要如何處理？

挺著大肚子的李中岑更強調，5月底即將臨盆，剛好進入夏季用電高峰期，看到日前台南突然大停電，她非常擔心在生產過程中，如果不幸遇到停電，導致儀器設備斷電，進而生產不順利，該怎麼辦？