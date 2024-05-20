每到5月意味著降雨不斷的梅雨季來臨，除了外出不便、洗好的衣服不容易乾之外，以中醫的角度而言，5、6月因氣溫逐漸升溫，導致人們喜吃冰冷食物，進而影響體內水分的代謝，造成身體「內濕」，此時可以透過5種食物、2種日常習慣幫助體內排出濕氣，健康安然地渡過梅雨季。

梅雨季往往會造成環境潮濕，也就是所謂的「外濕」，相較於「內濕」好處理許多。只要開啟除濕機、避免濕衣物曬在房間，保持空間乾燥即可解決；若是體內的「內濕」，則需要藉由飲食及日常習慣調整，平時可多吃5種食物，包含綠豆、嫩薑、薏仁、苦瓜及冬瓜；2種日常習慣則是喝溫開水、多運動。

【排濕5種食物】

綠豆：利水消腫、清熱解毒，是排除體內濕氣常見的中藥材，不過需要注意的是僅適合濕熱體質，且需要避免食用過量，以免症狀加重。

嫩薑：寒濕體質則可以吃嫩薑，像是壽司店經常看到且微甜脆口的「子薑」就很適合，此外還要注意少喝冰飲。

薏仁：薏仁也是常見的中藥材，富含蛋白質、B群、鈣及鉀等營養素，並且利尿有助於排濕消水腫。

苦瓜：苦瓜內含奎寧，可祛濕止癢、清熱解毒，但體質偏涼或屬於寒濕的人，切忌吃過量，以免拉肚子。

冬瓜：冬瓜剛好就是當令食材，也是傳統的除濕好物，一樣可以消腫利水，不過瓜類不適合體質偏涼或寒濕的人過度食用。

【排濕2種日常習慣】

喝溫水：建議喝20至40度的溫水，維持體內溫度、補充能量，可以啟動身體的水分代謝機能，進而排出濕氣。

多運動：勤做運動除了可加強心肺、保持體態、舒緩壓力之外，更能活絡身體的器官運作，使體內的濕氣加速排出。