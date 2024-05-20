醫護人員不足，導致醫院病床一床難求，國民黨新北市議員林金結今（20）日針對次問題質詢衛生局，要求衛生局設法解決醫院護理人員荒的問題；衛生局長陳潤秋回應，會持續朝健保點值1.1元的方向向中央爭取，希望藉由更好的薪資待遇，提升醫護人員留任的意願。

林金結表示，近期接獲許多民眾陳情，醫院人滿為患、病床一床難求，而且不只是土城醫院，包含周邊地區的板橋亞東醫院、三峽恩主公醫院都是如此，經向醫院詢問，才得知是因為護理人員人力吃緊所致，希望身為事業目的主管機關的衛生局能設法解決這個問題。

陳潤秋表示，從疫情過後，護理人員缺乏的情況仍在持續中，因為需要護理人員才能開設病房，而護病比從醫學中心、區域醫院到地區醫院有1：9、1：12及1：15的區別，目前也在試行3班固定護病比，必須達到規定的護病比才有辦法開設病床。

陳潤秋強調，為了解決醫護人員人力不足的問題，也積極向中央爭取健保點值1.1元，希望藉由足夠的薪資、好的環境，提高醫護人員留任意願，而且其實不只護理人員，包括藥師、醫檢師，甚至復健師因長照需求大，使部分專業人員移往長照領域，所以有些醫院並非沒有病床，而是沒有足夠的人力開設，很多醫院也紛紛祭出加薪甚至向各學校接觸，希望學生畢業後能夠加入職場。

另外，因應西區每萬人口病床數較少的問題，新北的板橋醫療園區也在年底開始招商，希望達到499床一般急性病床，也就是總床數800床以上的區域級醫院，能夠加入當地提供民眾醫療服務。