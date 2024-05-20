「520」桃園市有409對新人登記結婚，結婚對數是去年的2倍。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

「520」桃園市有409對新人登記結婚，結婚對數是去年的2倍。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

「520」諧音我愛你是許多年輕人喜愛的熱門結婚日，過去曾連續7年蟬聯桃園最多新人結婚日，去年因假日又非農民曆中宜嫁娶而中斷，今年龍年又是宜嫁娶好日，登記對數達去年的2倍、共409對，其中最多新人登記的前三區為桃園區129對、中壢區61對、八德區37對。

民政局戶政科統計，桃園市520登記結婚對數，2021年有490對（含同性8對）、2022年829對（含同性19對），都榮登當年度之冠，但去年520逢假日，戶所未開放，且當天也非農曆宜嫁娶好日，影響新人預約登記結婚意願，降為203對（含同性6對），除此之外520幾乎年年穩站桃園市民最愛結婚日。

戶政科發現，選擇特殊日期像是象徵我愛你的「520」、「214」西洋情人節或是「77」七夕情人節，登記結婚的新人皆略為減少。有新人認為登記要選擇對自己有意義日子，像是生日或紀念日；也有人覺得結婚紀念日跟別人一樣有點俗氣；但也是有不少新人說「結婚就是要520才有儀式感」，今年仍有多達409對(含同性9對)選擇520登記結婚。

民政局長劉思遠表示，2023年桃園市粗結婚率5.81‰，高於全國平均的5.5‰，為六都中第一，近3年結婚率更是穩定成長，2021年結婚對數為1萬2115對；2022年1萬3021對；2023年1萬3082對，逆勢打破年輕人晚婚、不婚的趨勢。

劉思遠說，桃園市長張善政上任以來，致力打造婦幼友善城市，推動好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼等，完善福利成為厚實奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養。