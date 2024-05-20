南投縣名間鄉松柏嶺「松嶺之星」觀景塔工程進度達44.54％，此為中庭工程。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華指出，將透過路網串連松嶺之星、八卦山天空之橋、觀光工廠、中興新村等景點，打造觀光軸線。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣名間鄉松嶺之星預計明年4月完工，議員20日在縣政總質詢關心松嶺之星的觀光效益及周邊交通規畫，南投縣長許淑華指出，將找規畫公司及相關人員集思廣益，透過路網串連松嶺之星、八卦山天空之橋、觀光工廠、中興新村等，打造觀光軸線，帶動觀光熱潮。

縣府斥資5億多元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」觀景塔，南投縣議會舉行縣政總質詢以來，南投縣議員吳棋楠、張婉慈、張秀枝等人關心名間鄉松柏嶺「松嶺之星」觀景塔的興建進度，及完工後的觀光效益及周邊交通規畫。

縣府指出，名間鄉松柏嶺「松嶺之星」觀景塔工程進度達44.54％，目前停車場接近完工，預計9月完成主塔輕鋼構工程，年底前完成該OT案簽約，明年4月完工後，委由得標廠商進行營運與管理。

張婉慈質詢，縣府斥資逾5億元在松柏嶺蓋「松嶺之星」，但當地農民種茶、鳳梨等作物，習慣用生雞糞當肥料，衍生惡臭、蠅害等恐影響觀光，農業處應輔導農民避免使用生雞糞施肥，且地方關心「松嶺之星」的觀光效益，及周邊交通路網規畫，包括投25線延伸拓寬，139丙線延伸串連名間鄉等。

張秀枝則建議，「松嶺之星」除了以名間茶鄉特色及受天宮玄天上帝宗教觀光為主軸外，也要將廢棄軍事碉堡、山林步道等觀光資源納人考量，以利永續經營。

許淑華答詢說，名間是國內著名茶鄉，也有許多小農，這些都是很好的觀光資源，未來「松嶺之星」營運計畫將串連南投市八卦山天空之橋、南崗工業區觀光工廠等現有景點，甚至納人中興新村，打造觀光軸線，所以南投市與名間鄉有必要規畫更加完整的交通路網。

許淑華表示，縣府正積極開發南崗工業區二期及旺來園區二期，需要相應配合的交通路網，導引疏散到名間地區，包括投25線延伸拓寬，139丙線延伸串連名間鄉150線、152線、139乙線等，串連松嶺之星、特色碉堡及茶鄉風情，甚至帶動天空之橋等景點重拾往日榮景。定期會後將委請規畫公司邀相關單位集思廣益，讓觀光景點與工業區的車輛能分流，帶動觀光發展。