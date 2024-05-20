總統賴清德今520宣誓就職並發表就職演說，演說內容引發各界關注，熱議不斷。財經網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」在典禮前發文直呼「今天要是走低，我跟你姓！」不料才早上9點，台指竟幾近斷崖式下跌，她一度自我安慰「這只是調整而已」，最終尾盤翻紅微漲13點，心情如洗三溫暖。

巴逆逆今(20日)在就職典禮前發文直呼「今天要是走低，我跟你姓！」怎料她上午9點近5分時再PO出一張台指截圖，只見數字如斷崖滑坡般驟跌至21364，她傻眼表示「⋯這只是調整而已」；然後隨即又在留言區哀號「翻綠了ˊㄚㄚㄚ」，引發吃瓜群眾網友們爆笑：「從夫姓從不完了！」

過了幾小時，巴逆逆再度發文說：「一個人改百家姓不實際，不然⋯你們都隨我姓吧？」網友打趣回「巴+9」、「巴國蓮君」、「巴菲特」。

名嘴歷史哥李易修也截圖揶揄「不會是改信黨吧？」網友留言「綠色執政，股票也要變綠表示忠誠？」、「他是不是唯一一個就職沒有慶祝行情的？」、「看看外資是進場，還是獲利了結，這不是內部護盤與否的問題，而是外資信心的問題，也可以了解國際上對新政府的信心如何！」

根據《東森財經》報導，台股今(20)日開21278點，早盤最高攻上21338點，隨後拉回平盤附近震盪，11點新總統賴清德發表就職演講，其中提到「兩岸互不隸屬」時，加權指數隨即跳水，一度跌逾150點，最低來到21102點。而後疑似有資金進場拉抬，指數緩步墊高，直至翻紅後在平盤附近遊走，終場收在21271點，小漲13點。新聞標題稱「520震盪有貴人？台股尾盤翻紅收漲13點」，耐人尋味。