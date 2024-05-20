男星庾澄慶和前妻伊能靜育有一個兒子「小哈利」庾恩利，近日小哈利從紐約大學帝勢藝術學院畢業，雙方都特地飛往美國參加他的畢業典禮，原本外界期待見到離婚15年後「世紀合體」卻落空，兩人分別到場。今（20日）恰逢「520告白日」，小哈利甜蜜公開和爸媽合照，引發網友關注。

小哈利在520這天透過大陸社群平台小紅書發文：「520和我愛的你們」，曬出開心與爸爸媽媽拍攝的畢業照。父子合照中，哈林「頑童」性格不改，和兒子跳在半空中展現活力俏皮；與媽媽的照片風格截然不同，畫面中可見伊能靜一身碎花洋裝入鏡，凝視著兒子的眼神滿是疼愛與驕傲，母子一同擺出靠肩、回眸姿勢，明顯可見小哈利如今已和媽媽有最萌身高差。

小哈利520發文，曬出與爸媽合照。（圖／翻攝自庾恩利 小紅書）

許多網友也感動留言：「跟爸爸在一起時的畫風活力、自然、童心滿滿，和媽媽一起時擺各種姿勢、凹表情、秀妝造」、「太幸福了，我看哭了」、「被愛包圍長大的小王子」、「幸運兒，有這麼給力的爹媽」、「莫名就好感動」。

庾澄慶也感性說：「我家的哈利波特從葛來分多學院畢業了！從此他要展開他的魔法人生！好期待又有點緊張！」。伊能靜也寫下長文，文末祝福道：「我的寶貝，未來燦爛明亮，我們永遠愛你」。

對於外界期待看到雙方為了兒子世紀大合體，有知情人士透露，紐約大學畢業典禮當天，因為場內人潮眾多哈林擠不進去，最終透過場外大螢幕見證兒子的重要時刻，伊能靜則是在場內觀禮，雖然兩人感情方面都已有新的歸宿，但對兒子小哈利的愛卻是有目共睹。