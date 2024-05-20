根據苗栗縣政府環保局統計，近5年資源回收率都有5成多，但去年回收率跌破5成僅有42.83％。苗栗縣議會20日舉行定期會，縣議員葉忠倫關心縣內資源回收欠佳情況，縣府環保局長陳華盛回應，現在消費型態改變，網路購物成主流，導致垃圾量增加，未來對回收業者、民眾會加強宣導。

環保局資料統計，竹南焚化廠每年處理約15萬公噸廢棄物，其中一般廢棄物、也就是家戶垃圾為最大宗，占全部垃圾處理量的2／3，每天焚燒440到460公噸、每年約有10萬公噸家戶垃圾。

苗栗縣從2018年到2022年以來，平均每年資源回收率都有達到5成，但近年資源回收成長率緩慢、欠佳。縣議會今天舉行定期會時，葉忠倫對此議題質詢。

他說，環保局2018年還曾因為推動資源回收獲得環境部表揚，但他發現這幾年縣內資源回收率成效不好，成長得很緩慢，平時他在跑基層時，很多地方活動都有宣導節能減碳，卻不見有資源回收的相關宣導，他盼縣府能擴大宣導做好垃圾分類。

苗栗縣環保局也調查近2年資源回收率，去年2023年資源回收率42.83％、資源回收量為10萬1738公噸；2022年度資源回收率為52.56％、資源回收量為12萬4381公噸。2023年比前1年資源回收率減少9.73％、資源回收量減少2萬2643公噸，平均每人每日資源回收量減少0.11公斤。

環保局長陳華盛表示，這幾年因為新冠疫情影響，民眾消費型態改變，網路購物成為趨勢，因此垃圾量提升，平均每個月增加1、20公噸，未來會分析18鄉鎮市垃圾組成結構，並依各區型態改善，同時也會加強對民眾、資源回收業者宣導。