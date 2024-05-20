立院今日審查《財劃法》修正，立委賴惠員提出復徵證所稅作為財源，財政部長莊翠雲連續3次否認復徵證所稅的計畫。

當賴惠員表示，復徵證所稅時，莊翠雲表示，證所稅的議題必須考量社經發展、租稅公平以及尋求社會共識，現在並無此計畫。

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