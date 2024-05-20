這個稅死灰復燃？ 財長連3否認 18:292024/05/20 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長莊翠雲(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院今日審查《財劃法》修正，立委賴惠員提出復徵證所稅作為財源，財政部長莊翠雲連續3次否認復徵證所稅的計畫。 當賴惠員表示，復徵證所稅時，莊翠雲表示，證所稅的議題必須考量社經發展、租稅公平以及尋求社會共識，現在並無此計畫。 黃天牧、莊翠雲一走一留？ 財長：心情沒有變動 續留內閣？ 財長莊翠雲：不會每天等電話 反常？伊朗否認有空襲！ 以色列軍方1句話裝沒事 #證所稅 #復徵 #否認 #賴惠員 #莊翠雲 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年經濟成長率保3危機？ 財長莊翠雲：不用那麼悲觀 10:572024/04/22 財經 痛毆Toyz遭告！超哥「岳母超狂警界身分」被起底 飆粗口否認關說 20:302024/04/15 娛樂 否認因地震速報App「關切」高中生 氣象署這麼說 15:462024/04/26 生活 莊翠雲率團參與亞銀年會 是否爭取正名受關注 21:112024/04/30 財經 財部集權、集錢不修財劃法 莊翠雲：不能這樣講 16:532024/05/20 財經 台股崩跌 國安基金何時出手？財長莊翠雲曝條件 13:392024/04/22 財經 金與正稱北韓武器用於嚇阻韓國 否認出口俄羅斯 16:162024/05/17 國際 蕭美琴23瓶酒免查驗爭議 財政部打臉外交部？有收到公文 20:542024/04/22 政治 亞銀年會名稱遭矮化 財政部長這樣說 12:342024/05/16 財經 百萬網紅愛莉莎莎現身北檢！涉散布大選假訊息「出庭全否認」 10:512024/04/18 社會 菲國多名高官否認曾與陸達成君子協定 陸使館五連問駁斥 20:502024/05/04 兩岸 菲否認中菲就仁愛礁有「君子協議」 陸外交部：新模式被菲方拋棄 19:072024/05/06 兩岸 70歲成龍親解「滿頭白髮」原因 否認生病：我還很健壯 08:362024/05/03 娛樂 聯合國助理秘書長：否認大屠殺歷史 危及波士尼亞和平 20:212024/05/01 國際 財政部認了免查驗酒「最高帶40瓶」 藍委轟：外交部說謊 18:122024/04/22 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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