前韓國總統文在寅17日出版回憶錄《從邊防到中心》。據日本共同社20日報導，文在寅在回憶錄中指出，日本政府對殖民時期徵用勞工的強制性和非法性持否定態度，譴責這是「反文明的」。他可能是指把被徵勞工稱為「舊朝鮮半島出身勞動者」的做法等。文在寅強調，歷史問題需要「直面過去，療傷、原諒、和解這些根本性解決」。

文在寅的回憶錄以外交領域為主，回顧了他作為斡旋者，在2018年實現美朝史上首次首腦會談等事蹟。據稱，在2017年朝鮮緊張局勢下舉行的美日韓首腦會談中，時任日本首相安倍晉三曾提議舉行從韓國撤僑的訓練。文在寅指出：「這會加劇似乎要發生戰爭的危機感。完全沒有顧及必須管控緊張局勢的韓國的立場。」

文在寅還在書中透露，朝鮮勞動黨總書記金正恩在2018年南北首腦會談中提到「經濟發展是最重要課題，但制裁導致很難」。他要求根據無核化進程放寬制裁，沒有要求全面解除。他還表示很想去韓國南部濟州島的漢拿山。這很有可能與金正恩外祖父被認為來自濟州島有關。

文在寅就金正恩去年底主張韓國是「敵國」之舉表示：「非常遺憾。違背民族意願。」

據韓國《中央日報》17日報導，文在寅在回憶錄中表示：「美中間的競爭和矛盾持續激化，韓國外交條件變得更加艱難，加之現政府拋棄戰略模糊性，過分理念性的態度正在加劇韓國外交困境」，「南北關係的危機正在滑向歷史低谷，朝鮮的挑釁雖然令人擔憂，但韓國政府的應對過激，最重要的是危機即將達到高潮，卻看不到政府為通過對話降低危機而付出的努力」，對現政府的對朝政策表示了遺憾。

對於前美國總統川普，文在寅稱：「川普總統多次親口說過『和文總統的配合十分默契，是最好的合作』。外界雖然對他有不少負面評價，但對於我而言，作為同盟外交的夥伴，還算默契」，「雖然有評價稱他無禮、粗魯，但我喜歡他的坦誠。那些總是面帶笑容，但言行不一，不知其內心真實想法的人，反而更難對付。」

對於已故的日本前首相安倍晉三，文在寅稱：「絲毫不會動搖。見面的瞬間，和顏悅色、細語輕言，轉過身事情不會有絲毫進展。」