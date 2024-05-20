經濟部統計處黃于玲指出，4月外銷訂單金額的確優於預期，電子、資通信產品表現亮眼，伺服器、顯示卡需求強勁，帶動訂單續揚；傳統貨品因客戶庫存回補效應、基期效應以及原物料上漲等，都反應在訂單成績上，整體表現轉為正成長，未來會持續觀察市場景氣是否回溫。

據統計，4月外銷訂單金額為471億美元，較上月減少0.7億美元，年增率10.8％。累計1至4月外銷訂單1804.1億美元，較上年同期增1.0％。

主要貨品類別，資通信產品外銷金額為130.5億美元，年增8.4％，主要受惠於人工智慧及雲端產業需求暢旺，帶動訂單續揚，以及顯示卡接單成長明顯，其中以東協增加9.8億美元較多。電子產品部分，4月外銷訂單金額為171億美元，年增22.7％，晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單需求持續熱絡。

黃于玲指出，傳統貨品類別部分，因客戶庫存回補、原物料價格上漲，推升化學品、橡膠製品、基本金屬訂單年增8％、4.2％、3.5％。不過機械因全球景氣復甦步調較慢，廠商投資保守，年減3.4％。

黃于玲說明，上月初花蓮強震波及零星廠商，但加上產業產能恢復快，對4月整體訂單並無太大影響。而泛電子業已連續2個月表現優異，預估第二季庫存回補效應還是會持續發酵，審慎樂觀看到第二季維持正成長，5月份訂單應是年增格局。

展望未來，因高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上美中角力持續升溫，以及地緣政治緊張情勢未歇，增添全球經濟前景之不確定性，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求殷切，可望挹注外銷接單成長動能。