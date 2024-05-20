基隆市二信高中今年再奪全國設計群及外語群日語類「雙榜首」，包括廣設科的林芯瑜（右2）及應用日語科方樺涓（左2）。（二信高中提供／張志康基隆傳真）

與母親相依為命的林芯瑜，有設計的天分，就讀基隆市二信高中後，便很獨立地自主學習，除今年5月以繁星甄選錄取國立台灣科技大學設計系外，日前技專統測成績放榜，她更以全國設計群榜首印證自己的實力。

繼去年二信高中在技專統測成績中，榮登設計群及商管群「雙榜首」後，今年的技專統測成績日前放榜，二信高中廣設科的林芯瑜及應用日語科方樺涓兩位同學，再奪全國設計群及外語群日語類「雙榜首」。二信高中透露，林芯瑜不僅總分475.75是第一，在包含設計繪畫實習與圖學等術科的「專業二」考科也是全國惟一滿分。

其實林芯瑜的名字並不令人陌生，因為今年5月初全國繁星甄選入學放榜時，她就已經錄取了國立台灣科技大學設計系。只是她並不因為已經有學校可念就放鬆，繼續力拚技專統測，果然以全國設計群最高分拿下狀元，也證明自己的實力。

林芯瑜其實來自單親家庭，在她念國小時，父親就不幸離世，接下來的日子便與母親相依為命。她在就讀9年級時，遇到二信高中廣設科詹麗卿老師到他就讀的瑞芳國中指導社團課，詹老師發現林芯瑜設計的天分，引薦她選擇二信廣設科，也因此讓她看到了自己未來的希望與可能性。

林芯瑜說，因為家庭因素，從小就知道必須學習獨立，凡事都要求自己要自律不能讓母親擔心，未來希望習得專業技能，用專業賺錢減輕母親的負擔並以她為榮。

或許因為林芯瑜獨立個性使然，她對作品也要求具備獨特性，才讓她的作品能夠在這次評審主觀性極強的專二考科獨獲滿分。她除了滿足一般評審喜好的高對比、高彩度外，還盡力做出「高辨識度」，希望評分老師一眼就覺得與眾不同。

廣設科老師認為，林芯瑜把動物擬人化的角色意象表達得貼切又生動有趣，運用畫面虛實的交替讓視覺上富創意與設計感，搭配激燃體的文字，突出了題目要求展現牙醫診間的臨場感，考場上短時間要創作出這般面面俱到，沒有深厚的技術基礎是辦不到的！

二信高中的技高部在技專統測的表現上成績斐然，連續六年總共造就分布各類群共九位全國榜首，分別是商經科3位、廣設科2位、應用日語科2位、應用英語科1位、資料處理科1位，足證在地就學不用捨近求遠，更能被學校周全的照應，學生也更有時間深化學習，反可享有更充沛的學習資源。