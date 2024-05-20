許多公司高層有時隨著權力上身，可能會和下位者發展另類關係。一位女子表示，她的主管是老闆的小三，同事之間大多知情，她也曾目睹主管和老闆有親密接觸，沒想到近日女子和廠商應酬吃飯時，對方竟主動提起這段關係，還詢問她「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」，讓女子不知該如何是好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，其實她一到職就耳聞主管是老闆的小三，自己也曾親眼目睹兩人的親密互動，不過她覺得這是主管和老闆的問題，沒有多想也不想多管；沒想到上周原PO參加公司的飯局時，老闆、主管因故先離開，廠商主動戳破，說主管的職等能夠僅次於老闆就是因為當小三，「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」

原PO透露，當時她只能裝傻帶過，廠商則要她好好考慮，撂話「妳想要什麼我都給得起！」，但因為該廠商是自己一進公司就負責接洽，讓原PO相當苦惱，往後該如何拒絕接觸該廠商或拒絕飯局。

對此，許多網友紛紛回應，「以前我也遇過這樣問題，最後我是離職。因為公司為了利益不會顧及自己這個小蝦米，我也不想做了違背自己意願的犧牲～只好離開另謀出路。後來換了環境過的比以前好很多，也不用擔心受怕」、「打哈哈就好，不要認真回應他，久了他就放棄了」、「我也遇過這樣的情況，而且對方是重要的客戶，我是用最緩慢的方式拉開距離，反正這樣個性的人不會缺妳或缺我一個，只要他找到下個目標，我們就可以脫身了」。