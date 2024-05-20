警消大規模搜尋，甚至出動無人機。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方花了2天終於找到婦人，所幸人平安無事，結束一場虛驚。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區一名71歲的聾啞林姓婦人，因患有失智症，家屬為預防她走失，曾申請愛心手環，也試著在林婦衣服上繡名字，但都遭到她拒絕，日前林婦走失，警消大規模搜尋，甚至出動無人機，花了2天終於找到婦人，所幸人平安無事，結束一場虛驚。

新營警分局中山路派出所16日晚間接獲民眾報案，稱同住的岳母晚上6點多離家後遲遲未歸，員警考量這名婦人先前有多次走失紀錄，加上本身有失智、聾啞的狀況，立即發動緊急協尋。

新營分局緊急動員消防及巡守隊進行大規模搜尋，調閱監視器畫面，並且出動無人機，皇天不負苦心人，18日上午中山路所巡佐翁仲南、警員黃凱琳憑藉前天目擊者的說詞，再度前往附近田間尋人，見茂密的樹叢中有晃動，上前查看，果然是走失的林婦，離家2天的他，除滿臉倦容外，也沒有任何外傷。

新營分局分局長蘇政敏呼籲，長者因健康或精神狀態不佳，獨自外出容易發生憾事，建議家中如有高齡長者應多加關心，協助按捺指印、申請愛心手鍊、個人衛星定位器具等措施，才能防範未然，是給家人最好的照顧與保護。