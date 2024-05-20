工商協進會表示，台灣過去幾年，在半導體與高科技產業表現亮眼，建議新政府能創造更多護國群山，讓台灣的產業均衡發展；賴總統未來施政將致力打造「健康台灣」，工商界建議「五大信賴產業」延續之前「5＋2創新產業計畫」、「六大核心戰略展業」之規劃，將生醫產業、民生產業納入，型塑更多新興商業模式，達到產業與社會均衡與多元發展的目標。

工商協進會指出，工商界期盼政府優化國內投資營運環境，規劃前瞻創新的產業政策協助台商海外布局，鞏固我國產業在全球的戰略價值地位。

對於產業關切的供電問題，工商協進會表示，工商界注意到新的執政團隊採取了更為彈性務實的態度，台灣需要多元的能源配置選項，才能強化國家能源韌性、及早達到淨零排放目標；能源配比應回歸到科學與專業的角度考量，任何發電選項都應列入考量，亦能確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。

此外，兩岸關係對於台灣穩定發展至關重要，工商界期盼政府一定要謹慎妥適處理兩岸關係，建議藉由多方管道與大陸進行溝通，釋放善意，重啟兩岸對話，促進兩岸恢復務實交流與合作。