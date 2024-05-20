統計處指出，觀察外銷訂單，東協地區接單受惠於顯卡、伺服器等需求熱絡，成長幅度明顯，另外新興科技、AI等技術應用呈長，也讓美國、中國大陸及香港接單率呈正成長。

據統計，各國主要接單狀況，4月美國訂單為148.1億美元，年增11.8％，以電子產品增加15.8億美元最多。

中國大陸及香港部分，訂單為106.9億美元，年增16.3％，也創下2022年3月以來最大增幅。

經濟部統計處黃于玲指出，中國在今年1至4月出口狀況為正成長，主要在晶圓、晶片代工、印刷電路板表現尤佳，帶動台廠產能，另外手機消費性電子產品也有回溫。

而東協部分，訂單金額為78.9億美元，年增22.5％，創下歷年同月新高，其中，資通信產品訂單年增率53.3％。

黃于玲說明，東協地區因供應鏈重組效應，訂單表現佳，最主要接單廠商在伺服器、顯卡有明顯成長，另因AI等需求強勁，電子產品也有明顯增幅，若未來全球景氣好轉，東協接單動能可望再有所成長。