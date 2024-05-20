預計暑假開幕的日月潭「漢來日月行館」，強調92間客房，每間都面對漂亮的湖景，一泊二食住房價格約在2.5萬至3萬元之間，已超越涵碧樓飯店與雲品溫泉飯店的住房價格，成為日月潭風景區最頂級的度假飯店！即便房價如此高貴，漢來日月行館依然是未演先轟動，預約電話已經接到手軟，想直接包館的科技業、金控集團不少！

為了吸引更多優秀人才加入漢來飯店團隊，「漢來日月行館」首度祭出人才招募三箭，從員工薪資、福利待遇及起居生活全面升級，今（20）日更在台中日月千禧酒店舉辦實體徵才活動，釋出逾百名中階主管及員工職缺，果然吸引不少飯店同業前來應徵。

漢來飯店事業群繼2023年於南港啟動台北漢來大飯店營運後，再度擴張事業群版圖，跨足日月潭高端度假飯店市場，將於今年第三季正式推出「漢來日月行館」品牌，與全球熱愛旅遊的高端旅客見面。

為貫徹「漢來式感動服務」與旅客對飯店服務細節之期待，漢來飯店事業群針對「漢來日月行館」首度規畫三大薪資福利計畫，包括漢來大手筆斥資購置媲美星級飯店、魚池鄉中心的8層樓飯店，設立「漢來會館」作為員工專屬宿舍，每日安排飯店到宿舍定時往返交通車與膳食供應，初期考量員工工作辛勞，不收取任何住宿管理費用，讓每位員工全力專注在籌備作業及服務工作！

同時，為迎接來自全球各國旅客，凡通過語言檢定與符合標準的員工，不論英、日、韓文都可依據分級提供每月津貼，最高每月額外領取9,000元語言津貼，提升薪資競爭力。

此外，考量中部生活水平，也額外加碼優於業界的生活津貼，透過實質照顧員工起居生活、薪資提升之三大計畫，讓求職人才更能直接有感！

漢來日月行館副總兼駐店經理婁中愷表示，漢來日月行館預計第三季開始營運，漢來觀察到自去年起，國際旅客已開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處。

婁中愷進一步表示，「漢來日月行館」耗資10-12億元重新打造，總客房數僅92間，還有2個餐廳與2個特色酒館，總員工人數的需求在230-250人之間，上個月在南投舉辦徵才活動，已順利招募約5成的人力，這次漢來擴大規模於台中七期舉辦招募活動，包括台北漢來大飯店的金鑰匙主管及員工們，全都主動到現場分享協助，漢來日月行館也會持續網羅更多優秀人才，確保營運後，每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗。

婁中愷強調，除了漢來日月行館專屬薪資福利計劃外，漢來飯店事業群也提供完整人才培訓與員工照顧的工作環境，員工福利搭配豐富獎金及節日禮金與多項工作津貼，並有漢來飯店事業群旗下飯店員工住宿優惠、漢來美食餐廳折扣、漢神百貨員購優惠及近百家福委會特約商店優惠。

另外，每年也安排國內外員工旅遊、家庭日活動和各項節日活動，促進員工生活與工作平衡，此次招募會吸引逾百人報名，歡迎優秀人才加入漢來飯店團隊。