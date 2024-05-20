安鈦克科技（6276）20日宣布跨入掌上遊戲機PC產業，推出最新力作Antec Core HS。安鈦克總經理李知達表示，這款掌上高性能遊戲PC將重新定義掌上機運算體驗，新品擬搭配台北電腦展（COMPUTEX2024）於6月推出，高階和入門款將同步到位，定價估落在600至900美元區間，期待可以在即將到來的聖誕節旺季時大顯身手。

安鈦克科技攜手Ayaneo宣布投入掌上遊戲機新市場，由安鈦克負責品牌規畫和設計，Ayaneo負責代工。對於跨入此全新的領域，李知達表示，開發專案的初始，安鈦克都會考慮這項技術的必要性及如何改善用戶生活，除希望利用此產品提升日常互動和活動體驗外，也希望可以將其應用於工作上，達到工作和娛樂兩不誤的境地。

Antec Core HS搭載全尺寸滑蓋鍵盤、全功能Windows 11作業系統，電池續航力高、強大運算處理能力，加上高解析度螢幕和優質立體音效，完美呈現安鈦克科技致力於提升用戶與科技互動的最新成果。

安鈦克指出，Antec Core HS以迎合現今追求動態生活方式的用戶需求為主，提供高性能與便攜性兼具的裝置，是遊戲玩家、專業人士和數位愛好者的優質選擇。此外，Antec Core HS能完美運行各種遊戲模擬器，適合喜愛經典及最新遊戲的用戶，這種多功能性確保用戶隨時隨地盡情享受遊戲樂趣，真正體驗現代技術所能帶來的自由。

至於何以相中Ayaneo作為合作對象，安鈦克表示，為Ayaneo掌上遊戲PC的市場領先者，其產品以強大的性能和耐用的設計聞名，滿足現今遊戲的高需求，將便攜性與一流的遊戲體驗結合，Antec與 Ayaneo在Antec Core HS上的合作代表著兩家公司在技術實力和設計方面的戰略性結合，創新設計並推動掌上PC跨越新界線。此外，在雙方合作發展過程中，安鈦克也發現Ayaneo專注於掌上遊戲領域，與Antec開發新產品理念十分契合，因此結合Ayaneo深受玩家喜愛的產品豐富經驗後，以高品質與高性能為目標，開發出Antec Core HS產品。讓Antec Core HS不僅僅是一個工具，對數位科技有高度需求的用戶而言，Antec Core HS為其不可或缺的個人助理。