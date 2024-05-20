韓國女團TWICE在2015年正式出道，唱出多首經典好歌，在全球有著超高人氣。先前隊長志效在節目預告片中，疑似玩哏，拍出和2016年子瑜道歉影片類似的畫面，引發爭議。怎料，近日志效回應粉絲問題時，被問到和哪位隊友關係最好時，直白回覆：「其實都是商業關係」，令不少粉絲心碎。

TWICE隊長志效昨（19）日在粉絲付費平台bubble（泡泡）回應粉絲提問，一名粉絲好奇提問：「隊內和誰玩得最好呀？我猜是定延姐姐」，沒想到，志效竟回答：「其實都是商業關係～」並附上一個笑臉符號，之後又補充說：「如果說是真正的商業關係，好像誰都不會相信」，並發了一長串的笑聲。

對話曝光後，讓不少粉絲都相當驚訝，不少人質疑志效到底是想表達什麼意思，雖然也有粉絲聲援認為志效只是在開玩笑，不過大部分的粉絲還是感到相當反感，認為她的言論相當低情商，紛紛批評：「瘋了吧...」、「我天...她是中邪了嗎？」、「其實她不用說都可以看出來的」、「感覺就是撕破臉，以後裝都不想裝了」、「超絕情商」、「不能維持一點最後的體面嗎？」、「所有團裡團員其實都是商業關係，不信不服的人愚蠢可笑，但沒解散就想搶資源和說透關係挺猛的，姐能幹大事哈哈哈」。