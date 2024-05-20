《灼人秘密》台灣實力派女演員吳可熙主演全新美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）入選2024年第77屆坎城影展「國際影評人週」競賽片，19日於當地舉行世界首映，她穿著CHANEL香奈兒黑白千鳥紋短裙禮服優雅登場，與華裔導演Constance Tsang（曾佩裕）、主演李康生、徐海鵬及製片Sally Sujin Oh、Eli Raskin、Tony Yang（楊劼）合體亮相，映後全場起立鼓掌，久久不停，全劇組起立向觀眾致謝，眾人忍不住感動落淚、擁抱在一起，畫面令人動容，國際權威媒體相繼開出好評，《綜藝報》（Variety）盛讚「重新建構令人共鳴的華人移民故事，搭配出色的演員表現」，而《銀幕》（Screen Daily）狂讚吳可熙表現「特別令人眼睛一亮」。

在《藍色太陽宮》坎城影展的首映會中，華裔導演Constance Tsang心情激動，數度哽咽，「很榮幸這部電影獲選進入坎城影展『國際影評人週』單元，可以站在這裡與大家分享。這是我非常個人的一部電影，在我的出生地紐約取景，如果不是身為華裔移民的一份子在這裡長大、生活，不可能拍出這部電影。感謝劇組幕前、幕後所有人成就這部電影！」吳可熙感性表示：「我想將這部電影獻給全世界所有在異鄉打拚的移民，美麗的人們！我這次為了角色融入他們移民的生活之中，他們很熱情、可愛，帶給我很棒的經歷。」李康生開心表示：「十多年沒來坎城影展，希望大家喜歡這部電影！」徐海鵬相當興奮，「感謝命運讓我遇到這麼好的團隊，希望電影帶給大家更多的感受及愛。」

《藍色太陽宮》電影結束之後，全場觀眾起立鼓掌，久久不停，更受到國際權威媒體一致給予好評。吳可熙坦言，「這次劇組在有限的資源底下，必須在短短18天拍攝完成，這是整個團隊的專業、有效率，還有非常大的向心力才能辦到的，今天收到這麼多好評，大家都很開心、激動。」而她看的當下也再次體會角色的心境，「這個角色代表了全世界很多異鄉人的心情，這是他們的孤獨、悲傷，失去摯愛的感受及身不由己的困境。」令她驚喜的是很多歐洲、美國的電影人在現場表達對電影的喜愛，「明明是一部講華語、圍繞在華人移民社會的故事，全世界不分種族的觀眾都能被深深感動，電影的魔力真奇妙！」

電影《藍色太陽宮》是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，全片於紐約拍攝取景，由吳可熙、金馬影帝李康生及大陸女星徐海鵬主演，故事圍繞在兩位生活在美國皇后區的華人，因一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。該片在坎城影展傳出好口碑，劇組期待有機會帶著電影與台灣觀眾見面。