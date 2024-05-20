賴清德今總統就職演說提到，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。綠委邱志偉分析，這是非常有創見理解兩岸關係的論述，因為根據中華民國憲法，兩岸都屬於中華民國國民，既然都屬於一國國民，自然就沒有中華民國隸屬於中華人民共和國的可能，這也是一中各表中最重要的精神。

邱志偉認為，賴清德在演說中說明新政府將秉持「四個堅持」，更進一步跨出過去政府的框架，提出「即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」的底線，是對於中國政府的最大表態，相較於蔡總統上任時的謹慎，更試圖處理九二共識，賴是繼承蔡第二任時期的2.0立場，蛻變為3.0版本的賴清德。

邱志偉說明，賴清德總統3.0版的兩岸政策，嘗試為台灣的兩岸空間尋找新路徑，他重申對於兩岸觀光與教育交流的期許，且賴在擔任副總統期間，就已經表態支持給予陸生健保，很可惜這樣的善意，中國政府都未接球，而賴的這項突破，馬英九都做不到，但中國政府卻不領情。

邱志偉說，任何的兩岸互動，其實回到根本都還是在兩岸人民的往來，健康、人權、教育、觀光這些事實上是可以超出意識形態，很可惜中國政府卻處處都是政治，把善意也曲解成政治，那兩岸的路自然越走越窄。

對於賴致詞提及「互不隸屬」，邱志偉表示，當九二共識已經被馬英九等人曲解為共表一中、把台灣鎖進中國的同時，賴清德反而另闢蹊徑，為中華民國的存在空間，提出原汁原味的一中各表，是一條中國政府不該反對、國民黨本來就該堅持的路徑，如今是國民黨不再堅持，讓民進黨能有更大的空間拓展兩岸路徑。

對於賴提及「中國正視中華民國存在的事實」、「只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱」，邱志偉認為，這兩段話應當要能讓國內所有政黨都能聽的放心。

邱志偉解釋，從李登輝、陳水扁到馬英九都在國慶典禮上提出正視中華民國存在的事實，蔡英文就任時也同樣重申這立場，只是賴清德是從蔡英文說的中國大陸當局，修正為中國。

邱志偉表示，賴清德提醒的是，中華民國並不等於中國，中華民國就是台灣的事實。另一方面，賴清德嘗試用國際社會稱呼台灣國名的方式，為所有統獨光譜立場的國民，找到一個共同交集，也就是以台灣認同為核心的國家認同。

邱志偉強調，賴的就職演說稿更貼近民進黨過往的歷史脈絡，同時在蔡執政8年框架下，持續為台灣的國際空間尋求更多突破，同時拋出觀光與教育的橄欖枝，希望中國政府能珍惜善意，相信美日為首的民主陣營聽完後，對賴政府也相當有信心。