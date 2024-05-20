經營專業代購精品行不善面臨破產的孫姓貴婦為了維持自己的奢靡生活，2019年起趁著住在豪宅社區結識鄰居、物業祕書等人，向他們誆稱自己是某銀行高級理專有內線消息，騙走18個人共4966萬餘以維持開銷，被新北地檢署依《刑法》詐欺、《銀行法》等罪起訴。

檢方調查，孫姓貴婦2019年起利用與前夫同住三重區豪宅社區的機會結識富人圈，並向至少18人誆稱自己是某銀行高級理專、有金融證照更是證券交易大戶，與財政部、銀行界高管熟識有內線，用她的名義可以買到員工認股權、每月可以賺3％到8％不等，吸引民眾投資。

但孫姓貴婦拿到錢後並未拿去買股票，反將款項拿去買名牌包、支付家用開銷，還買預售屋、繳信用卡，直到去年10月起孫姓貴婦無力支付誆騙的本金、利息後被多人報案，檢調今年5月持搜索票前往孫家中搜索，才知孫姓貴婦奢侈生活全是騙來的，檢方統計4年多來孫姓貴婦騙走18人將近5000萬，偵結後依《刑法》普通詐欺罪、《銀行法》等罪起訴。