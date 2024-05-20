近日鳳凰花開宣告畢業季到來，高雄市立志中學上周四（16日）舉辦美容科、餐飲管理科跨科聯合畢業成果展，以「穿越時空 饗食唐宴」為主題，橫跨唐代古風，到最新AI科技，結合美食，打造穿越古今的唐風美食盛宴。

立志中心美容科與餐管科，上百3年級畢業班同學齊聚學校活動中心，邀請畢業生學生家長、業界及策盟科大代表等到場，在視覺及聽覺光采豐艷的情境下欣賞美容科同學的魅力四射，用味覺及觸覺品嚐餐管科同學精心製作的色香味俱全餐點。

會場道具共有唐代、復刻年代、極速AI到異墟世界等主題噢表演，會場道具、服裝、舞台皆由美容科同學精心製作；餐點則是由餐管科老師及同學發揮創意，精心調製，以「九宮格餐盒」的理念上菜，搭配上菜秀與甜點秀成功吸睛征服現場所有賓客。

立志中學表示，本次畢業成果展中，除了展現餐與美的專業特色外，也藉此活動，讓即將畢業同學們，將自己的專才可以淋漓盡致地展現，為未來無論選擇就業或升學，都能奠基扎實的礎石與美好的高中生涯回憶。

立志高中美容科及餐飲管理科群主任洪心茹說，立志高中除了硬體設備新穎、師資陣容堅強外，最重要的是同學們都非常願意學習與接受挑戰，餐飲管理科教師團隊曾獲全國教學卓越獎殊榮；美容科曾在資訊融入教學競賽中獲全國典範之選，畢業成果展中強強聯合，以跨科群合作的方式完美呈現，讓現場的家長見證孩子在立志高中三年的成長與蛻變。