儘管遇到生產問題和現代化升級延遲，近年暢銷的F-35戰機，仍在今年3 月實現了「全速生產」；但是交機進度仍然緩慢，因為相應的渦輪扇引擎交付緩慢，形成有飛機、無引擎的困境。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，美國政府問責局(GAO)在5月16日發表報告，洛克希德馬丁的F-35戰機進入全速生產狀態，而且可靠度也達到標準，並完成了測試模擬器的開發。

然而，引擎的生產緩慢，導致飛機延遲交付，以及硬體和軟體的開發延遲，仍然是持續面臨的挑戰。GAO該報告發現，在2023年，引擎生產商普惠公司(Pratt & Whitney)出現100% 的延遲交付，而洛克希德馬丁公司91% 的引擎也延遲交付。

F-35戰機使用的是普惠生產的F135渦輪風扇式引擎，它分成3個子型：F135-PW-100，專供給F-35A空軍型戰機使用、F135-PW-400，專供給F-35C海軍型戰機使用、 F135-PW-600附導風扇，專供給F-35B垂直起降戰機使用。

應用在F-35B的F135-PW-600引擎，渦輪扇的軸心與垂直導風扇耦合，相當特殊。(圖/洛克希德馬丁，)

雖然這3種F135引擎的多數部件相同，但是各軍種的性能標準有差異，因此必須分成3個生產線製作，尤其以F135-PW-600附導風扇引擎特別複雜，交付進度最緩慢。

要是已服役的F-35戰機出現飛航事故，又會停止生產工作，重新檢討F135引擎是否出現瑕疵，進一步拖慢生產進度。

F-35聯合打擊戰鬥機是美國國防部 (DoD) 推出的最龐大(跨3個軍種)，也是最昂貴的武器系統，整個計畫異常雜，成本也是屢屢超支。

F-35 計畫透過 Block 4 現代化（現已進入第六年）和 18 億美元的技術更新 3 (TR-3) 升級等舉措，成功地將新功能和技術整合到飛機中。

為了改善F135的交付情形，普惠公司正在加強生產線的監督與及時改正系統，自費投資 1 億美元來改進零件的製造流程。

50年前，F-15與F-16共同採用普惠的F100引擎，也因為引擎生產初期的瑕疵，一度使美國空軍交付一批「只有飛機沒有引擎」的F-15與F-16，直到2年後才補正。