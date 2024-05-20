最近一艘具有低雷達可觀測性外形的中共海軍新式隱形戰艦照片引起外媒的熱議，西方觀察家認為它可能是用以取代現有056輕型護衛艦的新式隱形護衛艦，但大陸軍事專家卻指出，如果是用於近海防禦的護衛艦，用不著設計隱形功能，其隱形設計的取向應該是以進攻性為主，尤其是在敵方近海作戰，功能類似於美國海軍的瀕海戰艦。而若是瀕海作戰為目的，應是以西太平洋島嶼如台灣、日本、菲律賓或濱海的韓國、越南為主要對象。

《騰訊網》指出，在福建號航母海試的同一時間，中國一艘全新隱形軍艦也進行了處女航，受到外媒的高度關注，設計這款隱形艦目的，也成為媒體爭論焦點。西方觀察家認為，這款軍艦的隱形優勢更適合在近海防禦，可能是056型輕護艦的替代者，大陸也有分析人士贊同此觀點。

共軍新的隱形輕護衛艦的設計與瑞典的維斯堡級（圖）隱形巡邏艦有眾多相似之處，尤其是主炮平時可隱藏在低可觀測的炮塔內。（圖／騰訊網）

例如美媒《戰區》網站就表示，這款超級隱形戰艦與056輕型護衛艦的多工能力相似，而且身能力更適合在近海作戰。其設計與瑞典的維斯堡級（Visby class）隱形巡邏艦有眾多相似之處，尤其是主炮，在不使用時可隱藏在低可觀測的炮塔內。但是，中國這艘隱形艦體形則比維斯堡級大得多。由於這種艦艇在沿海地區的複雜地理環境下很容易與較小船隻混淆，從而增加敵方雷達定位和交戰的挑戰性。

陸媒對此隱形護衛艦的看法就比較分歧，部份認為它可能是早期型號056型輕護艦的替代者，專門用於近海岸防禦，可以讓054A、054B等大型護衛艦專注於遠海任務。這種約1500噸至2000噸左右的隱形艦體設計確實適合近海作戰，。這種噸位級別不可能裝太多的武器和燃料，也只適合短途海上航行。此外，其雷達隱形設計有利於在近海隱蔽，功能上應該與056近似，包括反艦、防空、反潛、反水雷等等。

不過，陸媒引述專家從不同角度分析稱，這款隱身艦，不僅擁有高科技的一體化桅杆和相控陣雷達，還有中國海軍標準化的垂直發射系統，當然可以發射短程防空、反艦及反潛導彈，甚至可以發射各種遠程導彈，完全可以融入055、052D等驅逐艦或054護衛艦的作戰體系內。如此它將不會只有防禦的作用，而是具備進攻的功能，其近海作戰的能力非常類似於美國的瀕海戰艦，用於在敵方近海與敵方水面艦艇交戰，或是反潛作戰與清除敵方沿海水雷等等。

若從此一角度觀察，這種新式隱形戰艦代表一個新的戰術定位，在台海、西太平洋與南海等地的低烈度衝突中，可能承擔愈來愈重要的角色。