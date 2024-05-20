快艇衝浪女神Kimberly陳美彤搭上近日社群流行的天團Energy 16蹲熱潮，穿著細高跟短靴加熱辣牛仔短褲裝扮，挑戰E16蹲水上終極版，今年6月底之前，這支影片的每一個讚都會由「IWWF亞洲滑水聯盟」會長為「天使滑水基金」投入新台幣3元，捐贈給「台北市滑水協會」提供給有潛力的台灣女性滑人，做為水上訓練資金。

本身也是專業健身教練的Kimberly陳美彤，第二次嘗試E16蹲挑戰，之前她光腳在衝浪板上深蹲，輕鬆完成還馬上接一個騰空飛躍，網友紛紛驚呼腿力驚人，這次她為了公益推廣滑水再次上陣，挑戰E16蹲水上終極版，為募集「天使滑水基金」號召粉絲們一起來為影片按讚。

影片中Kimberly陳美彤腳蹬3寸細高跟短靴，輕鬆地在水上保持平衡，還火辣秀了一段舞蹈，接著不疾不徐地連續深蹲超過16次，她透過社群平台Instagram表示，今年6月底之前，這支影片的每一個讚都會由「IWWF亞洲滑水聯盟」會長為「天使滑水基金」投入新台幣3元，捐贈給「台北市滑水協會」提供給有潛力的台灣女性滑人，做為水上訓練資金，幫助更多女孩有機會在水上踏浪逐夢，贊助人徵選辦法將於6月底與基金捐贈儀式一併於「台北市滑水協會」官網公告。