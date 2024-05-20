賴清德總統今（20）日下午接見「日本台灣交流協會理事長谷崎泰明」，感謝日本政府在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與。並表示，未來台灣會積極爭取參與國際組織或加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿合作機制，並與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，期盼共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德致詞時指出，上個月台灣發生地震，首相岸田文雄在第一時間就表達，如果台灣有需要，日本願意盡一切力量幫忙，並且立即提供協助；隨後日本外務省也宣布捐贈台灣100萬美元，協助災後重建工作。日本國會、各地方政府和議會及民間各界的力量都透過募款等方式，援助台灣、為台灣加油，讓他們非常感動和感謝。

賴清德指出，台灣和日本是相互扶持的夥伴，他也要感謝日本政府在各種國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與。未來，不論是參與國際組織，或是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿合作機制，台灣都會積極爭取，希望能夠為區域及全球的繁榮發展做出更多貢獻。

賴清德提到，今年日本在美日、美日菲峰會及G7外長會議都強調，台海和平穩定對世界的安全繁榮至關重要。他也要感謝日本對台海安全議題的重視，並期盼台灣與日本、美國等理念相近國家持續攜手合作，強化全球民主韌性，共同實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴表示，日本台灣交流協會及台灣日本關係協會成立已經超過50年，彼此相互合作，克服各種困難，促進台日各領域的交流，也建立起雙邊堅實的信賴關係。期盼未來雙方能持續並肩努力，讓台日關係成為促進區域和平繁榮的堅定力量。

谷崎泰明提到，賴總統在今日就職演說中強調，此次勝選是向世界傳達這是民主的勝利，日本也對此同感歡喜。此外，賴總統也強調台海和平穩定不僅攸關區域和平穩定，也攸關世界和平穩定及繁榮，是不可或缺的重要因素，這也與日本的認知一致。

谷崎指出，他相信未來在賴總統的卓越領導之下，台灣絕對有能力扮演促進區域和平穩定角色，並做出重要貢獻，日本也願意予以協助。

谷崎表示，台日之間有相互信賴與深厚的友誼，對於維護區域和平穩定是非常重要的基礎，他也期盼未來在總統領導之下，兩國關係更加鞏固。此次訪台除恭賀賴總統就任外，也代表日本傳達堅信台日關係會更加友好的訊息。