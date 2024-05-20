台中市的潭雅神綠園道和平場站溜滑梯，19日驚傳男童玩溜滑梯受傷，該名家長控訴，孩子在攀爬梯子時疑遭遊具設施邊緣鋒利的突出物割傷眼睛下緣，險影響視力，紅紅1道傷痕讓家長看了好心疼，市議員周永鴻要求觀光旅遊局立即改善，對此觀旅局回應，邊緣保護套束帶將以其他用具替代，避免類似情況發生。

民進黨台中市議員周永鴻表示，有家長向他投訴，當天帶著4歲兒子到潭雅神綠園道和平場站溜滑梯，孩子很開心地攀爬梯子，還沒溜下去時，不慎被溜滑梯橫桿上保護套的黑色束帶，給割傷眼睛下緣，孩子突然大叫「好痛！」，經上前查看，發現其眼睛下緣約近2公分割痕。

周永鴻認為，公園裡溜滑梯是最熱門的遊樂設施，卻發生傷人意外，傷人利器竟是1條「黑色束帶」，導致小朋友眼睛下緣，明顯被割傷，萬一不慎傷到眼睛影響視力，後果不堪設想，要求觀光旅遊局全面檢查沿線遊具設施，是否有邊緣鋒利的突出物，可能傷及小朋友，希望盡速改善。

周永鴻指出，和平場站位於潭雅神綠園道8K處，公園裡頭設有飛機造型溜滑梯，因為造型特殊，又有攀爬梯、攀爬網和小型攀岩牆，一到周末假日，即吸引許多家長帶著小朋友前來朝聖玩耍，是當地的熱門景點之一，如今傳出遊具傷人意外，引起家長們的關注和擔憂。

觀光旅遊局表示，已派員至潭雅神綠園道和平場站溜滑梯，做全面勘查，調查導致男童受傷原因，應為溜滑梯上方橫杆防撞保護設施之束帶所致，目前一律將束帶移除，並將盡速設置其它防撞保護設施，另將全面檢查沿線遊具設施，若有影響使用安全部分將立即修繕。