大陸湖北襄陽當地警方近期逮捕一名殺人犯，蕭姓嫌犯在20年前，因為殺人而展開逃亡之旅，蕭男在這20年間為了不被發現，不惜裝聾作啞，平日靠拾荒維生，而在看到警察準備逮捕自己的時候，蕭男突然脫口而出「憋了20年不說話，我真的快憋瘋了」。

根據大陸媒體報導指出，整起事件源自於2004年5月22日傍晚，當時蕭男與鄰居發生衝突，結果蕭男在憤怒之下，直接揮舞鐵鍬毆打鄰居的頭部，結果導致鄰居因為傷重不治身亡。

事發之後，蕭男就漏夜逃離家鄉，也因為逃亡過程身無盤纏可用，所以他平日靠著拾荒、撿拾回收品來維持生計。之後蕭男轉移到福建安溪縣一個深山的村落，為了降低與人互動的機會，就在當地裝聾作啞起來，依舊靠著撿拾回收品來低調為生。

雖然在這20年間，蕭男一直沒有與家人聯繫，但由於湖北襄陽當地的警方一直沒有放棄追捕蕭男，最後透過各種資料判斷，發現在福建安溪縣一處深山的村落中，有一名拾荒人的特徵與逃跑的蕭男十分相似。

後續警方透過技術手段，確認了安溪縣深山村落的拾荒人正是逃亡20年的蕭男。而蕭男在面對警方上門詢問時，也一改過去裝聾作啞的態度，直言自己就是湖北人，更表示「憋了20年沒有說話，感到特別難受，非常想念家人」、「離開時孩子才11歲，現在20年過去了，不知道家人近況可好」。目前蕭男已經遭警方逮捕拘留，準備等待後續的司法審判。