美式賣場好市多提供各種商品滿足民眾的生活所需，為了吸引買氣，也會不定時推出各種優惠活動，且定期透過會員護照整理優惠商品。一位女子近日發現，好市多的會員護照大改版，一次清楚標示了原價、折扣幅度、優惠價格，貼文曝光後吸引萬人讚賞。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，以前收到會員護照時，上頭只會載明商品折扣多少錢，而沒有標示原價，不過改版後的最新會員護照則是標示了原價、折扣、優惠價，讓原PO大讚清楚明瞭，「早該這樣明確標示囉～」。

對此，許多網友紛紛回應，「以前自以為聰明要會員自己去賣場看，現在才發現很沒意義」、「原來大家都有同感～那之前的DM是在哈囉嗎？」、「本來特價多少，就應該明顯的，還要會員自己猜」、「總算是可以看懂了，直接了當」、「之前真的有看然後無法懂」、「早就該這樣了，網路時代沒有什麼是秘密，如此和消費者貼近距離不是很好嗎」。

不過也有不少人提醒，會員護照標示的價錢不一定準確，仍有變動空間，「但有時候原價會不一樣不是嗎？」、「這個不準，隨時有新的特價，沒列在DM。紙本不要再印了，Costco APP上就有」、「價格僅供參考，以現場標示為準」。