台股520行情受市場關注，台積電終場以平盤作收、鴻海、國泰金、富邦金等指標股則下跌，長榮、聯發科則分別上漲0.95％和2.15％。在類股表現錯縱之下，整體台股ETF表現分歧。不過仍有27檔台股ETF收漲，其中有4檔收盤價創新高，分別為群益台ESG低碳50（00923）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907）、中信臺灣智慧50（00912）。

市場法人表示，近期台股受惠於美股反彈、AI創新題材不絕、520行情等因素帶動下，站穩2萬點之上，大型權值股的強勢表態，也進一步帶動市值型ETF表現，例如20日當天淨值創高的00923為市值低碳型ETF，不僅可望持續受惠於基本面復甦與AI科技發展下所帶來的成長行情，還能兼顧全球最重視的ESG低碳趨勢，畢竟減碳為全球共識，在ESG低碳上管理妥善的企業更有能力守住獲利，台股方面亦然，因此具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF後市表現仍可期。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，在可預見的未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運與獲利表現，也使得碳金商機持續發酵，綠色製造將成主流，台灣廠商也積極跟上世界腳步，打造綠色供應鏈，而具有ESG低碳概念的企業將是市場關注焦點，不僅在國際碳稅上路後更有能力守住獲利，也是全球減碳浪潮下，資金配置時的首選，建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低的台股ESG低碳ETF來佈局，搶搭碳金商機。