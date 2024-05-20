今天520總統就職，沒有共機過中線。國防部晚上7時發布今日共軍機艦動態，根據國防公布，自上午6時至晚上7時止，偵獲共艦8艘次在台海週邊活動，上述期間共機無逾越海峽中線與西南空域。

國防部今也表示，總統就職典禮期間，國軍持續掌握臺海周邊動態，目前維持常態運作。

此外，國防部表示，中華民國第十六任總統、副總統就職典禮於今（20）日舉行，總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴宣誓就職，國軍各個單位在典禮結束後，隨即進行總統玉照更換作業，宣示國軍依軍隊國家化及憲政體制精神，效忠三軍統帥。