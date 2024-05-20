疊紙遊戲致力於挑戰創作極限，繼2022年11月公布多平台開放世界動作遊戲《百面千相》，於2022年12月公布多平臺開放世界換裝遊戲《無限暖暖》，更被遊戲龍頭指標網站巴哈姆特評選為十大期待手遊後，正式宣布推出全新國際化業務品牌《Infold Games》。Infold Games以「EMPOWER THE WORLD WITH CREACIVITY」為口號，致力於通過多元化的內容創作，為全球玩家帶來前所未有的娛樂體驗為目標。

蘋果執行長庫克在今年3月時造訪了上海疊紙遊戲，同時稱讚疊紙遊戲打造了許多在AppStore上備受歡迎的作品如《奇迹暖暖》、《閃耀暖暖》、《戀與製作人》，和今年的強力重磅新作《戀與深空》；其實早從2013年疊紙遊戲成立之初，就是一家專注於互動娛樂領域的新型互聯網文化公司。當前擁有「暖暖」及「戀與」系列兩條主要熱門產品線，更成長為全球領先的換裝系列和戀愛系列遊戲，庫克更親口盛讚其精美的畫面和流暢體驗，同時也不斷創造驚人的成績。

同時，疊紙遊戲也在動畫、衍生品等各個不同的文化娛樂領域深耕，打造全新的互動娛樂體驗，服務使用者文化生活的各種方面，包括發布了《暖暖與美夢神》動畫大電影先導片，IP衍生漫畫和音樂等等。

Infold Games強調深度用戶情感連結，負責人受訪時表示，此品牌在未來將更著重於遊戲情感連結和使用者沉浸體驗，致力於為玩家構建豐沛的精神宇宙，期盼作品為每個人帶來力量。而Infold Games秉持此理念，在全球化的戰略背景下，將進一步拓寬視野，用創意賦能世界。

Infold Games旗下戀與系列新作《戀與深空》自2024年1月18日公測上線以來便在全球多個國家和地區取得了亮眼的成績。遊戲以獨特的超現實3D沉浸戀愛互動體驗，吸引了大量玩家，並成功登頂全球多地區遊戲免費和暢銷榜單。旗下暖暖系列新作《無限暖暖》於2024年5月開啟北美及日本的線下封閉測試，也持續收穫廣泛好評。