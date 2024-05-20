在伊朗總統萊希和外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）搭乘的直升機19日發生事故，官方證實罹難後，最高精神領袖哈米尼20日批准，由第一副總統穆赫貝爾（Muhammad Mukhbar）代理臨時總統職務。伊朗政府同日宣布，內閣已任命副外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）代理外長職務。

哈米尼20日上午發表談話，對總統萊希等人前一天在東亞塞拜然省的死亡，表示極大悲痛，並表揚萊希是勤奮的神職人員，也是受人愛戴的總統，畢生致力於為伊朗人民、國家和伊斯蘭教服務。他批准穆赫貝爾臨時代理總統職務，與伊朗國會和司法機構負責人合作，為未來50天內選舉新總統做好準備。

穆赫貝爾現年69歲，兩伊戰爭期間擔任伊朗革命衛隊醫療隊軍官，1990年代曾出任電信公司行政總裁，以及胡齊斯坦省副省長，2007年出任伊瑪目何梅尼執行命令組織（EIKO）負責人。據報他前年10月與革命衛隊軍官、伊朗最高國安會官員前往莫斯科，敲定向俄羅斯提供見證者無人機（Shahed）和地對地飛彈協議。

巴格瑞卡尼現年56歲，是前參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）之子，同時是前總理馬赫達維卡尼（Mohammad-Reza Mahdavi Kani）的侄子。巴格瑞卡尼自1990年開始出任外交職務，2007年擔任最高國安會副秘書，現任該委員會顧問。伊朗和美國去年9月達成交換囚犯，巴格瑞卡尼是伊方首席談判代表。