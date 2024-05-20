隨著端午節的腳步接近，各大飯店與餐飲名店近期爭相推出特色粽禮搶市！其中，長期以燕窩、鮑魚、和牛等珍貴食材入菜的頂粵吉品，今年推出《粽情山海頂級端午禮盒》，搶攻送禮市場商機！

頂粵吉品由主廚賴遠輝領軍的廚房團隊，打造滿滿港式風味迷你裹蒸粽，分別內含廚藝底蘊豐厚的「潮式鮑魚迷你裹蒸粽」、奢華感置頂「黑松露和牛臉頰肉迷你裹蒸粽」，將經典節日美味進一步昇華，推出以來許多資深老饕爭相詢問及預訂，加上標榜頂級食材，上市以來深受喜愛。

其中，澎湃霸氣的海陸珍味《潮式鮑魚迷你裹蒸粽》，將整顆彈牙鮑魚浸泡在潮州滷水精華並煨煮入味，搭配瑤柱與開陽蝦米巧妙提鮮，濕潤飽滿的鹹蛋黃 ，微甜的鮮香來自於豬五花、蜜汁叉燒與臘腸，集結所有頂級山珍海味，讓人一口接一口，猶如將整片海洋吃進肚裡的鮮美滋味。

傳統美食華麗升級，中西合併創新臻品《黑松露和牛臉頰肉迷你裹蒸粽》，將和牛精華包入粽，奢華感置頂！臉頰肉軟嫩口感搭配黑松露拌炒糯米，搭配牛肝菌、鴻禧菇、美白菇等多種養生菇類，最後豪邁刨上進口ALBA夏季新鮮黑松露，久久不散的餘韻香氣在口腔縈繞。

除了上述兩款限量粽禮，頂粵吉品匯集多款雅俗共賞的珍品禮盒，有潮汕夢幻逸品「紅燒大排翅」、皮肉Q彈的「辣味炆豬腳」，還有養顏美容聖品「頂粵吉品鮮燉燕窩」，送禮的同時，也展現呵護家人健康的心意。