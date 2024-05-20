觀察本季各項數據，商品貿易順差243.1億美元，年增123.1億美元。央行官員指出，主要是受惠於AI及高效能運算等新興科技應用需求升溫，但動出口擴增所致。至於服務收支方面，第一季逆差增為25.4億美元。官員指出，主因旅行支出增加，出國人數仍大於來台人數，第一季旅行支出45.5億美元，而收入僅21.72億美元。

官員也提到，與疫情前水準相比，第一季外國人來台共186萬人次，相比2019年第一季290萬人次，目前還未回到疫情前水準；第一季出國人次初估約401萬，幾乎已回到2019年第一季的416萬人。

在金融帳部分，第一季證券投資淨資產增加180.8億美元。其中，居民對外證券投資淨增加230.6億美元，主要是居民增持國外債券；非居民證券投資淨增加49.9億美元，主要是外資增持台股。

官員表示，對外證券投資方面，包括銀行、投信都有增持國外債券，而股權證券雖也增加，但規模仍以國外債券為主；第一季股權證券增加25.5億元，債券證券增加205.13億元，反映美債殖利率上升後，市場對利率預期做出投資上調整。

另，今年大筆資金流入海外債券ETF，官員認為，居民對外證券投資淨增加，確實是證券投資資產規模擴增至一年來新高的因素之一，但不完全反映整體投資現象，因為居民對外證券投資，包括銀行、特定金錢信託等，ETF對外投資也僅是其中一項因素。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，代表資金淨流出。由民間部門持有即金融帳淨流出，由貨幣當局持有，即為準備資產增加。